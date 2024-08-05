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        Eskişehir Valiliğinden "sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı

        Eskişehir Valiliği, resmi işlemlerde mağdur olunmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenilmemesi adına sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:13
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        Eskişehir Valiliğinden "sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı
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        Eskişehir Valiliği, resmi işlemlerde mağdur olunmaması ve yıl sonunda yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenilmemesi adına sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda 01.01.2016 tarihi öncesi düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin 31 Aralık 2024 tarihinde son bulacağı belirtildi.

        Eski tip sürücü belgelerinin 2025 yılından itibaren geçersiz olacağı hatırlatılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin 14 İlçe Nüfus Müdürlüklerimizden, telefonla 7 gün 24 saat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ALO 199 çağrı merkezinden veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevularını alarak İşlemlerini yaptırabilecekleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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