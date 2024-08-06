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        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı

        Eskişehir Valiliği, temmuz ayı süresince il genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:25 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:25
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        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı
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        Eskişehir Valiliği, temmuz ayı süresince il genelinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 19 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kolluk kuvvetleri tarafından 1-31 Temmuz tarihlerinde kent genelinde 90 operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan 125 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 106'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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