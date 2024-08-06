Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Yangında yaralanan üniversiteli genç 18 ameliyat sonra sağlığına kavuştu

        Afyonkarahisar'da 7 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 18 ameliyat geçiren üniversiteli genç yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangında yaralanan üniversiteli genç 18 ameliyat sonra sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da 7 ay önce evinde çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 18 ameliyat geçiren üniversiteli genç yaşama tutundu.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören 23 yaşındaki Burak Öztürk'ün ocak ayında evinde çıkan yangın nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

        Tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilen Öztürk, Yanık Merkezi'nde 18 kez ameliyat geçirdi.

        Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Bülent Çağlar Bilgin, yaptığı açıklamada, gencin vücut yüzeyinin yüzde 40'ında yanıklar olduğunu bildirdi.

        Bilgin, Öztürk'ün başarılı geçen ameliyatlar sonrası iyileştiğini ifade etti.

        - Öztürk'e sağlık çalışanlarından doğum günü sürprizi

        Burak Öztürk için Yanık Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları tarafından 23'üncü yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırlandı.

        Merkezde çalışan sağlık personeli ile hastane yönetimi, Öztürk'e yaş pasta alarak tedavi gördüğü odada doğum günü kutlaması yaptı.

        Tedavi süresince bakımını üstlenen sağlık çalışanlarıyla arasında bağ oluşan Öztürk, her biri için birçok şiir ve hikaye yazdı.

        Yazdıklarını kitap haline getirmeyi düşünen Öztürk, gördüğü fizik tedavinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Cinayet görüntüleri yayımladı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı
        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı
        Eskişehir Valiliğinden "sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı
        Eskişehir Valiliğinden "sürücü belgelerini yenileyin" uyarısı
        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki GES yatırımları son 2 yılda 11 kat...
        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki GES yatırımları son 2 yılda 11 kat...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye...
        Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı
        Eskişehir'de ormanda ateş yakan kişilere para cezası uygulandı
        TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya...
        TEI, Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya...