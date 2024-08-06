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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu üretmek için kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:52
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uyuşturucu üretmek için kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

        Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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