Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 13 bin 200 lira, 430 dolar, 750 avro, 8 bilezik, 2 altın zincir, 1 beşli reşat altın, 4 altın yüzük, 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.