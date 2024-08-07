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        Çifteler'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:16
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        Çifteler'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin K.K. ve A.E.Z. olduğu belirledi. Bu kişileri gözaltına alan ekipler, motosikletin R.D'ye satıldığını tespit etti.

        R.D. ekiplerce Mahmudiye ilçesinde çalıntı motosikletle yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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