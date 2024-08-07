Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada, çöp kamyonunun arkasındaki temizlik işleri görevlisi E.G. ile 26 B 5387 plakalı araçta bulunan N.D. ve T.D. yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde seyreden Ş.Y.G. idaresindeki 06 CSE 732 plakalı otomobil, çöp almak için yol kenarında duran A.E'nin kullandığı 26 AEV 591 kamyona arkasından çarptı. Kamyon ise çarpışmanın etkisiyle 26 B 5387 ve 06 BY 6365 plakalı araçlara vurdu.

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