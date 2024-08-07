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        Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi aranıyor

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:55
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        Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi aranıyor
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

        Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan S, yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran İrfan S, bu sırada akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, İrfan S'yi aramaya başladı.

        Kanala düşen yabancı uyruklu çocuk ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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