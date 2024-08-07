Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi aranıyor

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan S, yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran İrfan S, bu sırada akıntıya kapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.