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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:33
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

        Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık (56), yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran Bağrıaçık, bu sırada akıntıya kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, İrfan Bağrıaçık'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin arama çalışması sonucu Bağrıaçık'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.

        Bağrıaçık'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Bu arada Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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