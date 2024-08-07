GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı

Bu arada Bağrıaçık'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık (56), yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran Bağrıaçık, bu sırada akıntıya kapıldı.

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