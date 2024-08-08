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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kargo firması aracılığıyla kaçak sigara temin eden zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:38
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kargo firması aracılığıyla kaçak sigara temin eden zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kargoyla kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında şüpheli, kargodan gelen malzemelerle yakalandı.

        Aramada, 9 bin 160 dal bandrolsüz ve hologramsız içine tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile faturasız kaçak 8 elektronik cihaz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        - Sahte içki operasyonunda 2 gözaltı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sahte içki ürettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda sahte üretilen 5 litre viski ve 18 litre rakı ile 1,2 kilogram anason aroması, 35,5 litre etil alkol, 1 alkolmetre, 2 damıtma düzeneği ve 28 boş alkol şişesi ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        - Kaçak sigara satan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak sigara satan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir zanlının temin ettiği kaçak sigaraları sattığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin evini tespit eden ekipler yaptıkları aramada 1948 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ve 35 adet puro ele geçirdi.

        "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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