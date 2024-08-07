Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan kişinin cenazesi defnedildi

İrfan Bağrıaçık (56), Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta dün sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E'yi kurtardıktan sonra akıntıya kapılmıştı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve İz Arama Kurtarma ekipleri 3 saat süren çalışma sonucu boğulan Bağrıaçık'ın cansız bedenini suya girdiği yerden 500 metre ileride bulmuştu. İ.M.E. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Bağrıaçık'ın eşi, 4 çocuğu, kardeşi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

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