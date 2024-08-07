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        Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan kişinin cenazesi defnedildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:55
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        Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan kişinin cenazesi defnedildi
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        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Yaşamını yitiren İrfan Bağrıaçık'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Yeşiltepe Meydan Camisine getirildi.

        Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Bağrıaçık'ın eşi, 4 çocuğu, kardeşi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

        Cenaze, namazın ardından Esentepe Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

        İrfan Bağrıaçık (56), Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta dün sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E'yi kurtardıktan sonra akıntıya kapılmıştı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve İz Arama Kurtarma ekipleri 3 saat süren çalışma sonucu boğulan Bağrıaçık'ın cansız bedenini suya girdiği yerden 500 metre ileride bulmuştu. İ.M.E. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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