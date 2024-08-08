Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya'nın karşılaşması Eskişehir'de dev ekrandan izlendi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Eskişehir’de dev ekrandan izlendi.
Kanlı Kavak Parkı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, milli takıma destek verdi.
Dev ekrandan heyecanla maçı takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla tezahüratta bulundu.
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