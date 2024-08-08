Eskişehir'de tır arızası nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silindir yüklü tırda meydana gelen arıza nedeniyle hafif raylı sistem ulaşımında aksama yaşandı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde silindir yüklü tırda meydana gelen arıza nedeniyle hafif raylı sistem ulaşımında aksama yaşandı.
Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda seyreden silindir yüklü tır arıza yaptı.
SSK-Batıkent hattını kullanan tramvay, tırın ray üzerinde durması nedeniyle seferlerine ara verdi.
Tırın yoldan kaldırılması için ekiplerce çalışma yapılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.