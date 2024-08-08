Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle tramvay seferleri aksadı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silindir yüklü tırda meydana gelen arıza nedeniyle hafif raylı sistem ulaşımında aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle tramvay seferleri aksadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde silindir yüklü tırda meydana gelen arıza nedeniyle hafif raylı sistem ulaşımında aksama yaşandı.

        Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda seyreden silindir yüklü tır arıza yaptı.

        SSK-Batıkent hattını kullanan tramvay, tırın ray üzerinde durması nedeniyle seferlerine ara verdi.

        Tırın yoldan kaldırılması için ekiplerce çalışma yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
        Ruhsatsız iş yeri mühürlenince, zabıta araçlarının lastiklerini kesti
        Ruhsatsız iş yeri mühürlenince, zabıta araçlarının lastiklerini kesti
        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan 4 çocuk babası, top...
        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra boğulan 4 çocuk babası, top...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu (2)
        Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu (2)
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra a...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra a...