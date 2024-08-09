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        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay hattında arızalanan tırın kaldırılmasının ardından aksayan hafif raylı sistem seferleri normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 02:08 Güncelleme: 09.08.2024 - 02:08
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        Eskişehir'de tır arızası nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay hattında arızalanan tırın kaldırılmasının ardından aksayan hafif raylı sistem seferleri normale döndü.

        Dün akşam saatlerinde üzerinde 86 tonluk yük bulunan 06 AN 2734 plakalı tır, Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'ndaki tramvay yolunda arıza yaptı.

        Bursa'nın Gemlik ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen tırın tramvay yolunda arıza yapması nedeniyle SSK-Batıkent hattındaki seferlere ara verildi.

        Çekici yardımıyla tırın tramvay hattından kaldırılmasının ardından güzergahtaki seferler normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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