Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.
Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.
Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle organize edilen Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 361 sporcu katılıyor.
Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan şampiyonada, bugün 1000 metre, yarın 500 metre, 11 Ağustos Pazar günü de 200 metre final yarışları gerçekleştirilecek.
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