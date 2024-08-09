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        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı

        Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:15
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        Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
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        Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.

        Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle organize edilen Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 361 sporcu katılıyor.

        Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan şampiyonada, bugün 1000 metre, yarın 500 metre, 11 Ağustos Pazar günü de 200 metre final yarışları gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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