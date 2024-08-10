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        Eskişehir'de motosiklet denetimleri sürüyor

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol kontrolünde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen motosiklet kullanıcılarına ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:21
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        Eskişehir'de motosiklet denetimleri sürüyor
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol kontrolünde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen motosiklet kullanıcılarına ceza uygulandı.

        Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı'nda trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        "Yetersiz ehliyetle araç kullanmak", "kasksız motosiklet kullanmak", "motosikleti kaldırımda kullanmak" ve "tescilli aracı plakasız kullanmak"tan 35 motosiklet sürücüsü hakkında idari para cezası tutanağı düzenlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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