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        ESOGÜ'lü öğrenciler elektrikli araç "Orion"la TEKNOFEST birinciliğini hedefliyor

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:09
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        ESOGÜ'lü öğrenciler elektrikli araç "Orion"la TEKNOFEST birinciliğini hedefliyor
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        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor.

        Üniversitede 6 yıl önce mühendislik öğrencilerinin düzenli olarak teknolojiyi her alanda takip edebileceği ve çeşitli yarışmalarda destek görebileceği bir marka haline getirmek için kurulan Mavera Teknoloji Takımı, Efficiency Challange yarışlarında 2021'de "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"nü kazanmalarının ardından geçen sene "Elektromobil Sınıfı İvmelenme" kategorisinde üçüncü oldu.

        "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

        ESOGÜ Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, AA muhabirine, öğrencilerinin proje yapmaya çok istekli olduğunu ve üniversitenin onlara büyük destek sağladığını söyledi.

        Rektörlüğün laboratuvar ve imkanları sayesinde bu sene TEKNOFEST'te kesinleşmiş 9 finalistlerinin bulunduğunu belirten Ay, "Savaşan İHA'dan, roketlerden, elektrikli araçtan, insanlık yararına teknolojilere kadar finalist takımlarımız var. Böyle olunca daha öğrenciyken teknoloji üreten bir üniversite oluyoruz." dedi.

        Ay, Mavera Teknoloji Takımı'nda süreç içinde öğrenciler değişse de yapının süreklilik gösterdiğini vurguladı.

        Takımda, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden üyelerin bulunduğunu dile getiren Ay, "Bir şirket gibi çok ciddi çalışıyorlar. Çok başarılı işler yapıyorlar. Bu yarışmalara ilk katılımları değil. Eskişehir'imizin de desteklediği sponsor bulan, iyi işler yapan bir takım. Çünkü her sene başarılar elde ediyorlar." ifadesini kullandı.

        - "Aracımızda hafifletmeler yaptık, yerli ürünler geliştirdik"

        Mavera'nın Elektrikli Araç Takımı Mekanik Kaptanı olan Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Oğulcan Akkoç da TEKNOFEST öncesi çok heyecanlı olduklarını, her sene aracı geliştirerek daha iyi işler yapmayı hedeflediklerini anlattı.

        Efficiency Challange yarışlarında deneyim kazandıklarını kaydeden Akkoç, şöyle konuştu:

        "İlk 2 senemizde aksaklıklar, tecrübesizlikler oldu. Tasarım aşamalarından geçtik. 3'üncü senemizde piste çıktık, 11'inci olarak tamamladık. 4'üncü senemizde 9'uncu olarak tamamladık. 5'inci senemizde ise 'Elektromobil Sınıfı İvmelenme' kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Bu yıl Efficiency Challange'ta 'Elektromobil Sınıfı İvmelenme' kategorisinde yarışlarda yer alacağız. Yaklaşık 50 takımın finalist olarak katıldığı bir kategori. Raporlama sürecini ise ilk 5'e girerek başarılı şekilde tamamladık. Bu sene derece hedefliyoruz. Aracımızda hafifletmeler yaptık, yerli ürünler geliştirdik. Bu sene iki farklı yerli ürün yaptık. Kendi yarış koltuğumuzu yaptık, kendi kilit sistemimizi tasarladık. Bunlar üzerine yine puan alarak yarışmada dereceye girebiliyoruz. Bu sene daha iyi derece yapacağımıza eminim. Araç hızında 46-50 kilometreyiz. Daha yüksek hızlara da çıkabiliyor ama tabii bizim verimliliğimizi etkilediği için bu sınırda tutuyoruz. Pisti yeterli sürede tamamlamamız için bu gerekli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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