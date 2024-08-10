ESOGÜ'lü öğrenciler elektrikli araç "Orion"la TEKNOFEST birinciliğini hedefliyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor.

Üniversitede 6 yıl önce mühendislik öğrencilerinin düzenli olarak teknolojiyi her alanda takip edebileceği ve çeşitli yarışmalarda destek görebileceği bir marka haline getirmek için kurulan Mavera Teknoloji Takımı, Efficiency Challange yarışlarında 2021'de "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"nü kazanmalarının ardından geçen sene "Elektromobil Sınıfı İvmelenme" kategorisinde üçüncü oldu.

"Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi. ESOGÜ Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, AA muhabirine, öğrencilerinin proje yapmaya çok istekli olduğunu ve üniversitenin onlara büyük destek sağladığını söyledi. Rektörlüğün laboratuvar ve imkanları sayesinde bu sene TEKNOFEST'te kesinleşmiş 9 finalistlerinin bulunduğunu belirten Ay, "Savaşan İHA'dan, roketlerden, elektrikli araçtan, insanlık yararına teknolojilere kadar finalist takımlarımız var. Böyle olunca daha öğrenciyken teknoloji üreten bir üniversite oluyoruz." dedi.

Ay, Mavera Teknoloji Takımı'nda süreç içinde öğrenciler değişse de yapının süreklilik gösterdiğini vurguladı. Takımda, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden üyelerin bulunduğunu dile getiren Ay, "Bir şirket gibi çok ciddi çalışıyorlar. Çok başarılı işler yapıyorlar. Bu yarışmalara ilk katılımları değil. Eskişehir'imizin de desteklediği sponsor bulan, iyi işler yapan bir takım. Çünkü her sene başarılar elde ediyorlar." ifadesini kullandı. - "Aracımızda hafifletmeler yaptık, yerli ürünler geliştirdik"