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        Eskişehir 7 ayda 366 milyar dolar ihracat yaptı

        Eskişehir, 2024 yılının ilk 7 ayında 366 milyar dolar ihracat yaparak, bu alanda geçen yıla göre gelirini en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:04
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        Eskişehir 7 ayda 366 milyar dolar ihracat yaptı
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        Eskişehir, 2024 yılının ilk 7 ayında 366 milyar dolar ihracat yaparak, bu alanda geçen yıla göre gelirini en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldı.

        Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl temmuz ayında ihracatta 290 milyar dolarla ihracatta iller arasında 1,5'lik orana sahip olan Eskişehir, bu yılın aynı ayında ise 366 milyar dolar ihracat gelirine ulaştı.

        Bir yılda ihracatını yüzde 26,4 oranında artıran Eskişehir, ihracatta gösterdiği gelişmeyle bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatını en çok artıran iller sıralamasında ilk 5'te yer aldı.

        Bu artışla ihracattaki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşen Eskişehir, ihracat gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 76 milyar dolar yükseltti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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