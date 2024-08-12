Eskişehir 7 ayda 366 milyar dolar ihracat yaptı

Eskişehir, 2024 yılının ilk 7 ayında 366 milyar dolar ihracat yaparak, bu alanda geçen yıla göre gelirini en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl temmuz ayında ihracatta 290 milyar dolarla ihracatta iller arasında 1,5'lik orana sahip olan Eskişehir, bu yılın aynı ayında ise 366 milyar dolar ihracat gelirine ulaştı.

Bir yılda ihracatını yüzde 26,4 oranında artıran Eskişehir, ihracatta gösterdiği gelişmeyle bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatını en çok artıran iller sıralamasında ilk 5'te yer aldı.