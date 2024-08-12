Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor

        Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralandıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralandıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının yaşandığı hatırlatıldı.

        İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçaklamıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!

        Benzer Haberler

        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        FLAŞ
        FLAŞ
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 ki...
        Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 ki...
        Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakaland...
        Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakaland...