AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili açıklamada bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 yaşındaki gencin, ülkede yaygın olarak tanınan bir oyundan etkilenerek, Eskişehir sokaklarında elinde bıçak, baltayla 5 kişiyi yaraladığını hatırlattı.

"Kontrolsüz sosyal medya, şiddet içerikli oyunlar, hiçbir kuralın olmadığı internet olumsuz sonuçlarını bize her fırsat bulduğunda gösteriyor." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda hem yozlaşma hem de şiddeti körükleyen yeni nesil iletişim ve eğlence aygıtlarının olumsuz etkilerinden gençlerimizi, çocuklarımızı korumanın yollarını mutlaka bulmalıyız. Doğru kullanıldığında bilgiye erişimi kolaylaştıran, zihinsel becerileri arttıran, iletişimi kolaylaştıran bu aygıtlar, kontrolsüz şekilde toplumun içine bırakıldığında ise hem kısa hem de uzun vadede korkunç sonuçlar doğurmaya gebe ne yazık ki. Kendimi de dahil ederek söylüyorum ki, inanılmaz hızlarla ilerleyen modern iletişim aygıtlarına etik kurallar koymakta, pedagojik etkilerini anlamakta ve de önlemler almakta tüm insanlık olarak geç kaldık. Ancak bir yerden mutlaka başlamamız lazım."