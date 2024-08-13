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        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:23
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        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili açıklamada bulundu.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 yaşındaki gencin, ülkede yaygın olarak tanınan bir oyundan etkilenerek, Eskişehir sokaklarında elinde bıçak, baltayla 5 kişiyi yaraladığını hatırlattı.

        "Kontrolsüz sosyal medya, şiddet içerikli oyunlar, hiçbir kuralın olmadığı internet olumsuz sonuçlarını bize her fırsat bulduğunda gösteriyor." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Toplumumuzda hem yozlaşma hem de şiddeti körükleyen yeni nesil iletişim ve eğlence aygıtlarının olumsuz etkilerinden gençlerimizi, çocuklarımızı korumanın yollarını mutlaka bulmalıyız. Doğru kullanıldığında bilgiye erişimi kolaylaştıran, zihinsel becerileri arttıran, iletişimi kolaylaştıran bu aygıtlar, kontrolsüz şekilde toplumun içine bırakıldığında ise hem kısa hem de uzun vadede korkunç sonuçlar doğurmaya gebe ne yazık ki. Kendimi de dahil ederek söylüyorum ki, inanılmaz hızlarla ilerleyen modern iletişim aygıtlarına etik kurallar koymakta, pedagojik etkilerini anlamakta ve de önlemler almakta tüm insanlık olarak geç kaldık. Ancak bir yerden mutlaka başlamamız lazım."

        Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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