Eskişehir'deki bir evden 9 kamyon çöp çıkartıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.
Vişnelik Mahallesi Levent Önbaş Sokak'taki B.K'ye ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçti.
Ekipler, evin odalarında uzun süredir beklediği belirlenen 9 kamyon katı atığı evden tahliye etti. İlaçlama ekibi tarafından da ev dezenfekte edildi.
Temizlik, ıslah ve ilaçlama işleminin ardından ekipler, B.K'ye evin anahtarını teslim etti.
Bu arada aynı evden 24 Mayıs 2023'te de yaklaşık 50 ton çöp çıkarılmıştı.
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