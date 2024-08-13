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        Eskişehir'deki bir evden 9 kamyon çöp çıkartıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:30
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        Eskişehir'deki bir evden 9 kamyon çöp çıkartıldı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

        Vişnelik Mahallesi Levent Önbaş Sokak'taki B.K'ye ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçti.

        Ekipler, evin odalarında uzun süredir beklediği belirlenen 9 kamyon katı atığı evden tahliye etti. İlaçlama ekibi tarafından da ev dezenfekte edildi.

        Temizlik, ıslah ve ilaçlama işleminin ardından ekipler, B.K'ye evin anahtarını teslim etti.

        Bu arada aynı evden 24 Mayıs 2023'te de yaklaşık 50 ton çöp çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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