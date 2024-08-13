Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlara ziyarette bulundu.

        Vali Aksoy, bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlardan C.Ö. (57) ve T.A'yı (71) ziyaret etti.

        Ziyarette, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan yaralanan vatandaşların genel durumu hakkında bilgi alan Aksoy, acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren N.Ö'yi (87) ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Aksoy, Başhekim Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ebru Özen'den yaralı N.Ö'nün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede
        Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede
        Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, adliyeye...
        Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, adliyeye...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan çay bahçesindeki bıçaklı saldırı...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan çay bahçesindeki bıçaklı saldırı...
        Evden 30 ton çöp çıktı; geçen yıl da 50 ton çıkmıştı
        Evden 30 ton çöp çıktı; geçen yıl da 50 ton çıkmıştı
        Eskişehir'deki bir evden 9 kamyon çöp çıkartıldı
        Eskişehir'deki bir evden 9 kamyon çöp çıkartıldı
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıç...
        AK Parti Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıç...