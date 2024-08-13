Eskişehir Valisi Aksoy, bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Aksoy, bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlardan C.Ö. (57) ve T.A'yı (71), Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren N.Ö'yü (87), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.K'yi (64) ziyaret etti.

Yetkililerden yaralılarla ilgili bilgi alan Aksoy, acil şifalar dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.