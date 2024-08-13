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        Eskişehir Valisi Aksoy, bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 21:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 21:46
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        Eskişehir Valisi Aksoy, bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Vali Aksoy, bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlardan C.Ö. (57) ve T.A'yı (71), Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren N.Ö'yü (87), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.K'yi (64) ziyaret etti.

        Yetkililerden yaralılarla ilgili bilgi alan Aksoy, acil şifalar dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

        Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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