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        Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan futbol antrenörü İsmail Yıldız, amatör kümelerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bir dönem oyunculukla beraber yürüttüğü antrenörlükte yarım asra yakın süreyi devirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:23
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        Yarım asra yakın süredir genç yetenekleri futbola kazandırıyor
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan futbol antrenörü İsmail Yıldız, amatör kümelerde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra bir dönem oyunculukla beraber yürüttüğü antrenörlükte yarım asra yakın süreyi devirdi.

        Futbol kariyerine 1958'de Bilecik'te Bozüyük Azimspor formasını giyerek başlayan 80 yaşındaki Yıldız, Eskişehir'de Çağlar Spor Kulübü, Beylikova Spor Kulübü, İnönü Doğan Güneş Spor Kulübü, PTT Spor Kulübü, Tepebaşı Spor Kulübünde forvet mevkisinde oynadı.

        Yenikent Spor Kulübü yönetiminin teklifiyle 35 yaşında futbolculuğun yanı sıra antrenörlük de yapmaya başlayan Yıldız, amatör kümelerde bu iki görevi 10 yıl bir arada yürüttü.

        Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kütahya'da Türkiye Futbol Federasyonunca verilen kursa katılıp B Lisansı alan Yıldız, teknik direktörlük kariyerinde 16 takım çalıştırdı.

        Futbola 66 yılını veren, teknik adamlık kariyerinde yarım asra yakın süreyi deviren Yıldız, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısında 8-14 yaş grubunun antrenörlüğünü sürdürüyor.

        - "Gizli kahramanlardan biriyim"

        İsmail Yıldız, AA muhabirine, çocuklara futbol ile saygıyı ve kardeşliği öğretmenin en önemli unsur olduğunu söyledi.

        Yıllardan bu yana tek amacının çocukları futbol sevgisiyle büyütmek olduğunu vurgulayan Yıldız, yetiştirdiği öğrenciler kademe atladığında gurur duyduğunu anlattı.

        Futbolcu ve antrenörlüğün aslında farklı kulvarlar olduğunu kaydeden Yıldız, her iki alanda spor tutkusunun kendisini beslediğini dile getirdi.

        İlerleyen yaşının futbola engel olmadığını belirten Yıldız, "Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Yetiştirmekte olduğum öğrencilerim olmadan hayatım renklenmiyor. Futbol aşkımız bir başka, sporu bırakamıyorum." dedi.

        Yıldız, tutkuyla yapılan işin amatör ruh taşıdığını ifade etti.

        Özveriyle amatörce çalıştığını, hizmet ettiği kulüplerden tek kuruş bile almadığını kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

        "Binlerce öğrenci yetiştirdim. Eğitim ayrı, yetiştirip göndermek ayrı. Yetiştirdiğim gençlerden Altınordu'ya, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Antalyaspor'a giden var. Gizli kahraman derler ya işte ben de o gizli kahramanlardan biriyim. Yaşın vermiş olduğu değil, hizmetin vermiş olduğu bir görevle, zevkle bu işi yapıyorum. Her şeyden vazgeçerim ama bu spordan vazgeçemiyorum."

        Yıldız'ın öğrencilerinden 10 yaşındaki Berat Kurtoğlu ise her yaz kulüpteki çalışmalara katıldığını anlatarak, "Arkadaşlarımla hocamızın antrenmanına geliyoruz ve yaz tatillerimizi burada değerlendiriyoruz. Hocamız sayesinde futbolu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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