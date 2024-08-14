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        Eskişehir'de genç kadın evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:50
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        Eskişehir'de genç kadın evinde ölü bulundu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.

        Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan Sinem Ç'nin (23) intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Ç'nin intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun ardından belirlenecek Sinem Ç'nin cenazesinin morgdan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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