Eskişehir'de genç kadın evinde ölü bulundu

Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Ç'nin intihar ettiğini öne süren erkek arkadaşı A.Ö. (28) çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan Sinem Ç'nin (23) intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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