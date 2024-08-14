Eskişehir'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Ekipler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Bozan Mahallesi'nde 4 metre derinliğindeki bir kuyuya köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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