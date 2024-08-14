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        Eskişehir'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 21:25 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:25
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        Eskişehir'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
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        Eskişehir'in Alpu ilçesinde kuyuya düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Bozan Mahallesi'nde 4 metre derinliğindeki bir kuyuya köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bir AFAD personeli merdiven aracılığıyla kuyuya inerek köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekipler, köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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