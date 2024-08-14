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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:02
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Halman Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın nedeniyle Şehir Hastanesi ile Kumlubel arasındaki tramvay seferleri durduruldu.

        İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Binada soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat işletim yapılamayan Şehir Hastanesi-Kumlubel hattında seferler yeniden başladı. 75.YIL-OGÜ hattında da tramvay seferlerinin normale döndüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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