Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepebaşı ilçesinde 3 kişinin evlerinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca bulundurdukları bilgisine ulaştı.

        Bu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ⁠2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 2 şarjör, 4 tabanca fişeği, 29,1 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 pürmüz çakmak ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Söz konusu 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

        Seyitgazi ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin araçla uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaştı.

        Bu aracı tespit ederek durduran ekipler, yaptıkları aramada ⁠100 sentetik uyuşturucu hap buldu. 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
        Eskişehir'de kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişi olayı "terör sal...
        Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişi olayı "terör sal...
        Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda yaralananlar o anları anlattı
        Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda yaralananlar o anları anlattı
        Sinem evinde ölü bulundu; sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu; sevgilisi tutuklandı