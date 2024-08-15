Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tepebaşı ilçesinde 3 kişinin evlerinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca bulundurdukları bilgisine ulaştı.
Bu kişilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 2 şarjör, 4 tabanca fişeği, 29,1 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 pürmüz çakmak ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Söz konusu 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Seyitgazi ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin araçla uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaştı.
Bu aracı tespit ederek durduran ekipler, yaptıkları aramada 100 sentetik uyuşturucu hap buldu. 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.
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