Sivrihisar'da yaz Kur'an kursu öğrencileri arası bilgi yarışması ve "Namaz Ağacı" ödül töreni yapıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu öğrencileri arası bilgi yarışması ve "Namaz Ağacı" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve namaz sureleri öğrenme yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Mustafa Budak programda yaptığı konuşmada, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 80 öğretici rehberliğinde 1200'den fazla öğrencinin 7 hafta boyunca eğitim gördüğünü ve Kur'an-ı Kerim, ibadet, itikat ve ahlaki bilgiler içeren derslerin verildiğini söyledi.

Eğitim sezonu sonunda tüm öğrencilerin katılımıyla bilgi yarışması düzenlendiğini belirten Budak, yaz Kur'an kursları boyunca çocukların 5 vakit namaza devamlılığını sağlamak amacıyla hayırsever vatandaşların katkılarıyla "Namaz Ağacı" projesi düzenlendiğini kaydetti. Proje kapsamında dereceye giren öğrencilere eğitim hayatlarına katkı sağlayacak 3 tablet, bisiklet ve para ödülleri verildiğini dile getiren Budak, müftülük hizmetleri arasında en kıymetli hizmetin çocuklara yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, programa katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.