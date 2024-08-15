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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi ziyaret etti

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:57
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi ziyaret etti
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Cumali Özemek ve Tevfik Arslan'ı ziyaret eden Kaya, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kaya, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı tedavi gören hastalara derin üzüntülerini ve geçmiş olsun temennilerini ilettiğini kaydetti.

        Saldırganın gözaltına alındığını ifade eden Kaya, hukuki sürecin bizzat takipçisi olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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