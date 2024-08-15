AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi ziyaret etti
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Cumali Özemek ve Tevfik Arslan'ı ziyaret eden Kaya, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaya, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan dolayı tedavi gören hastalara derin üzüntülerini ve geçmiş olsun temennilerini ilettiğini kaydetti.
Saldırganın gözaltına alındığını ifade eden Kaya, hukuki sürecin bizzat takipçisi olacağını vurguladı.
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