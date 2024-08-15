Eskişehir'de üniversite-lise işbirliğiyle enerji üretim test cihazı geliştirildi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığıyla geliştirilen enerji üretimi test cihazı, düzenlenen törenle Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne teslim edildi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ESTÜ Mühendislik Fakültesi öğretim görevlileriyle yürüttüğü proje kapsamında uygulanan belirli basınç ve frekanslarda ne kadar enerji ortaya çıktığını ölçen test cihazı üretildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Metin Saraç, törendeki konuşmasında, ortaya çıkan ürünün üniversite-lise işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu, cihazın tamamının hiçbir yardım almadan öğretmenler tarafından geliştirildiğini söyledi.

Geniş kapsamlı bir cihaz üretildiğini belirten Saraç, "Bu proje, yalnızca teknik bilgi ve becerinin değil, aynı zamanda işbirliğinin ve takım ruhunun da bir örneğidir. Tüm öğretmenlerimizi ve okul yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, üniversitelerimizle olan bu tür işbirliklerini sürdürecek ve akademik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu tür projelerle hem öğrencilerimize hem de akademik dünyaya değer katmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu. - Giyilebilir teknolojiler için önemli rol oynayacak

Üretim sürecinde lisenin tecrübelerinden yararlanmanın önemine değinen Dr. Öğretim Üyesi Seval Kınden ise ortaya başarılı bir ürün çıkardıklarını dile getirdi. Kınden, cihaz aracılığıyla frekans ve basınç değişimlerine bağlı olarak modüllerin enerji üretimini standart bir şekilde ölçebildiklerini belirterek, "Bu cihaz sayesinde artık modüllerimizi belirli frekans ve basınç aralıklarında test edebileceğiz Cihazın belirli bir frekans aralığında dakikada 20 ile 240 vuruş arasında bir değişkenliği var. Elde edilen ürün sayesinde, modüllerimizi o düzeneğe yerleştirip standart bir şekilde karakterize edebileceğiz. Böylece performansın ne yönde etkilendiğini net bir şekilde değerlendirebileceğiz. Bu anlamda kritik bir süreci tamamlamış olduk." dedi.

Prof. Dr. Ender Suvacı da cihazın, özellikle giyilebilir elektronik teknolojileri için geliştirilen yeni nesil enerji üreticilerinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Üretilen cihaz sayesinde elektronik modüllerin ölçümlerini hassas bir şekilde gerçekleştirebileceklerini ifade eden Suvacı, şunları söyledi: “Giyilebilir elektronik teknolojilerdeki enerji ihtiyacını şu anda pillerle karşılıyoruz. Ancak hareketlerimizden enerji üreterek pil ömrünü uzatabiliriz. Asıl amacımız, geliştirdiğimiz yeni nesil enerji üreteçleriyle giyilebilir elektronik teknolojilerine katkıda bulunmak ve bataryaları tamamen ortadan kaldırabilmek. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü olarak çok özel tasarımlarımız ve geliştirdiğimiz modüller var. Bu modülleri ölçmemiz gerekiyor. Şu ana kadar elimizle ya da tokmakla üzerine vurarak ölçüm yapıyorduk ancak ne kadar kuvvet uyguladığımızı bilmiyorduk. Cihaz sayesinde, belirli bir basınç altında belirli bir vuruşla ne kadar enerji ürettiğimizi net bir şekilde ölçebileceğiz.”