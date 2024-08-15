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        Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:38
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        Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

        Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

        Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

        Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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