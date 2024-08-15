Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.
Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.
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