Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

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