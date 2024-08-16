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        Buğra Banaz, 3 yıl ara verdiği Türkiye Ralli Şampiyonası'na geri dönüyor

        Türkiye Ralli Şampiyonası'na 3 yıl ara veren pilot Buğra Banaz, bu sene katılacağı 3 toprak yarış sonrası gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:18
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        Buğra Banaz, 3 yıl ara verdiği Türkiye Ralli Şampiyonası'na geri dönüyor
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        Türkiye Ralli Şampiyonası'na 3 yıl ara veren pilot Buğra Banaz, bu sene katılacağı 3 toprak yarış sonrası gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor.

        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 14-15 Eylül'de yapılacak Eskişehir ayağında yer almak için çalışmalarına başlayan Banaz, hazırlıklarını Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle sürdürüyor.

        TOK Sport takımında aracıyla yarışlarda boy göstermek için çalışan Banaz, yardımcı pilot Onur Ahıskalı ile tempolarını artırmak için antrenman yapıyor.

        Kariyerinde Türkiye genç pilotlar şampiyonluğu bulunan Buğra Banaz, AA muhabirine, pistlere dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Motor sporlarına 7 yaşında go-kart ile başladığını anlatan Banaz, "Daha önce böyle uzun bir ara vermemiştim ama çok güzel bir şekilde geri döndük. Sponsorumuz Eti'nin de destekleriyle bir otomobil aldık. Sezonun ortasında geri dönüyoruz ama hiç olmamasından daha iyidir." dedi.

        Banaz, 2 yarışta kendisine yardım edecek yardımcı pilotuyla güzel bir uyum sağladıklarını dile getirdi. Antrenmanlarda 60 kilometre test sürüşü yaptıklarını kaydeden Banaz, şöyle konuştu:

        "Lastiklerimizi deniyoruz. Farklı hamur yapısındaki lastikler nasıl bir tepki veriyor, bunları test ediyoruz. Bu araçların ayarlarında inanılmaz fazla seçenek var. Sadece 1-2 ayar değil, 30-40 çeşidi var. O yüzden birçok ayar denedik. Elimizdeki en iyi ayarı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonra yarım günümüz kaldı, hızlı bir antrenman yapıp güzel bir zaman tutup bitireceğiz. Bu sezon, asfalt ve toprak yarışlar olmak üzere ikiye bölündü. Biz toprak yarışların hepsini yapmaya çalışıyoruz ama asıl hedefimiz 2025 senesinde Türkiye ralli şampiyonu olmak. Herkesin istediği gibi biz de bunu hedefliyoruz. 3 senedir yoktuk, onun pasını alıyoruz. Çok iyi gidiyor, kendimden de eminim. Bir şey kaybetmedim."

        Toprak parkurların kendileri için çok uygun olduğunu kaydeden Banaz, kendilerine sağladıkları imkanlardan dolayı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Nevzat Aslan'a ve sponsor firmaya teşekkür etti.

        Buğra Banaz, Romanya Ralli Şampiyonası'na da katılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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