Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobil, yangın nedeniyle zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki bir otomobil, yangın nedeniyle zarar gördü.

        Şükrü Ş'nin Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokağı'na park ettiği 26 AGJ 696 plakalı otomobilin motor bölümünde bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobilin motor bölümünde hasar oluştu.

        Şükrü Ş, gazetecilere, otomobilini yarım saat önce park edip bölgeden ayrıldığını, arkadaşlarının kendisine "Aracın yanıyor." demesi üzerine geri geldiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Meksikalı milyarder Yalıkavak'ta
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Evde iki cansız beden! 4 kişi aranıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!

        Benzer Haberler

        Buğra Banaz, 3 yıl ara verdiği Türkiye Ralli Şampiyonası'na geri dönüyor
        Buğra Banaz, 3 yıl ara verdiği Türkiye Ralli Şampiyonası'na geri dönüyor
        1 haftadır haber alınamayan kişi; kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulun...
        1 haftadır haber alınamayan kişi; kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulun...
        Eskişehir'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'de gökyüzünü kapladı; güneş kız...
        Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'de gökyüzünü kapladı; güneş kız...
        Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
        Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
        Eskişehir'de üniversite-lise işbirliğiyle enerji üretim test cihazı gelişti...
        Eskişehir'de üniversite-lise işbirliğiyle enerji üretim test cihazı gelişti...