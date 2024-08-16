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        Polis olmak isteyen küçük Muhammed'in ekip aracıyla fotoğraf çektirme heyecanı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan ve polis olma hayalini kuran 10 yaşındaki çocuğun, bir görev için evinin önüne gelen ekibin aracıyla fotoğrafının çekildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:49
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        Polis olmak isteyen küçük Muhammed'in ekip aracıyla fotoğraf çektirme heyecanı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan ve polis olma hayalini kuran 10 yaşındaki çocuğun, bir görev için evinin önüne gelen ekibin aracıyla fotoğrafının çekildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Esentepe Mahallesi Oruçhan Sokağı'na bir ihbar üzerine gelen polis ekibinin çalışma yaptığı sırada yanlarına giden TEİ Alparslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Konyar, polis memurundan kendisinin ekip aracıyla fotoğrafını çekmesini istedi.

        Polis memuru, çocuğun ricasını kırmayarak ona ait telefonla polis aracının önünde onun fotoğrafını çekti. Görenleri tebessüm ettiren anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Muhammed Konyar, gazetecilere, polisleri çok sevdiği için böyle bir fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

        Konyar'ın ağabeyi 17 yaşındaki Yusuf Konyar da kardeşinin polisleri çok sevdiği için evdeki oyuncaklarının büyük bölümünün polis aracından oluştuğunu dile getirerek, "Ne zaman çarşıya gitsek polis kıyafeti almamızı istiyor. Polis gördüğünde çok heyecanlanıyor. Onlarla fotoğraf çektirip konuşmak istiyor. Burada polis aracıyla fotoğraf çektirince çok mutlu oldu, kendisi tam bir polis hayranı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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