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        Eskişehir Valisi Aksoy, YKS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 sıralamasına giren 10 öğrenci ve velilerini, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:04
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        Eskişehir Valisi Aksoy, YKS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 sıralamasına giren 10 öğrenci ve velilerini, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda ağırladı.

        Vali Aksoy, kabulünde, sınavda başarı elde eden öğrencilerle gurur duyduğunu, onların Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyacak gençler olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin başarılarında en önemli katkının velilere ait olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

        "Öğrenci, veli ve okul yönetiminin bir araya gelerek ortaya koyduğu başarıyı bugün burada görüyoruz. Amacımız Eskişehir'de eğitimin kalitesini her yıl daha ileri taşıyabilmek. Bu anlamda bütün kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını işbirliği içerisinde sürdürüyor. Katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçelerde kaymakam arkadaşlarımız, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarıda herkesin bir katkısı vardır. Genç arkadaşlarımızla gurur duyduk, önümüzdeki süreçte onların başarılarını izlemeye devam edeceğiz, kendilerine başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

        Aksoy'un konuşmasının ardından kürsüye davet edilen öğrenciler, kendilerini tanıtarak sınava ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Kürsüde söz alan eşit ağırlık Türkiye 499'uncusu ve sözel Türkiye 95'incisi Melek Yücel, uluslararası ilişkiler bölümünde okumak istediğini anlattı.

        Gelecekte büyükelçi olarak ülkeye faydalı bir birey olarak hizmet etmek istediğini dile getiren Yücel, başarısında emeği geçen ailesine, okul müdürüne, öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

        Program, Vali Aksoy'in öğrencilere hediyeler vermesiyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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