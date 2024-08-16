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        Prematüre doğan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Samsun'dan Eskişehir'e sevk edildi

        Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebeğin tedavisine ambulans helikopterle nakledildiği Eskişehir'de devam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:10
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        Prematüre doğan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Samsun'dan Eskişehir'e sevk edildi
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        Samsun'da prematüre olarak dünyaya gelen ve akciğer solunum sıkıntısı yaşayan 5 aylık bebeğin tedavisine ambulans helikopterle nakledildiği Eskişehir'de devam edilecek.

        Samsun'da özel bir hastanede doğan ve Uyar adı verilen erkek bebek, bu hastanede 90 günlük tedavinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Uyar bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle cihazdan ayrılıncaya kadar tedavisi için Eskişehir'e sevkinin yapılması kararlaştırıldı.

        Kuvöze alınan bebek, Samsun'a gönderilen ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

        Sağlık görevlilerince helikopterden alınarak ambulansa taşınan bebek, hastanenin çocuk yoğun bakım servisine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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