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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:24
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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Ö.S. idaresindeki 26 AJR 218 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Özcan'a (74) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü Ö.S. gözaltına alındı.

        Özcan'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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