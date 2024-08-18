Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nda bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Zeki Kireç'e (67) ait olduğu belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Kireç'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        Hizbullah, İsrail askeri üssünü vurdu! Ölü ve yaralılar var
        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
        İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 22 ölü, 80 yaralı
        Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
        Damat dehşeti! Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de toplu sünnet töreni gerçekleştirildi
        Eskişehir'de toplu sünnet töreni gerçekleştirildi
        THK Üniversitesi öğrencileri, İnönü'de sportif havacılık araçları kullandı
        THK Üniversitesi öğrencileri, İnönü'de sportif havacılık araçları kullandı
        28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Kaya, Eskişehir'de üyelerle bir aray...
        28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Kaya, Eskişehir'de üyelerle bir aray...
        Eskişehir'de duvara çarparak devrilen panelvanın sürücüsü öldü
        Eskişehir'de duvara çarparak devrilen panelvanın sürücüsü öldü
        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı