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        Eskişehir'de park halindeki aracı kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki aracı kundakladıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 06:38 Güncelleme: 17.08.2024 - 06:38
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        Eskişehir'de park halindeki aracı kundakladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki aracı kundakladıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'taki hafif ticari aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 suç kaydı bulunan M.B. (39) ile 6 suç kaydı bulunan E.Ç'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.B. ve E.Ç. tutuklandı.

        - Olay

        2 gün önce Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta Ayşe Topçu'ya ait 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmış, park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Görüntülerde, aracın yanına gelen bir otomobilin yolcu kısmındaki camdan uzanan şüphelinin aracı yaktığı, alevlerin yükselmesinin ardından olay yerinden kaçtığı yer almıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin E.Ç. ve M.B. olduğunu belirlemişti.

        Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanmış, olayda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç da sahiplerine teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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