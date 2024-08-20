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        Eskişehir'de polisle silahlı çatışmaya giren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralayıp olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girdikten sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 04:27 Güncelleme: 20.08.2024 - 05:23
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        Eskişehir'de polisle silahlı çatışmaya giren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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        Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralayıp olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girdikten sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak’taki bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan şüpheli Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

        Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, buradaki bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı.

        Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y, yaklaşık 500 metre ilerideki Altıner Sokak’ta yakalandı.

        Yaşanan silahlı çatışma ve kovalamaca, mahallede büyük paniğe neden oldu.

        Gözaltına alınan Baran Y, bıçakla kendisine zarar verdiği için tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

        Silahla yaralanan inşaat bekçisi ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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