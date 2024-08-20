Eskişehir'de polisle silahlı çatışmaya giren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gözaltına alınan Baran Y, bıçakla kendisine zarar verdiği için tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Yaşanan silahlı çatışma ve kovalamaca, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, buradaki bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak’taki bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan şüpheli Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralayıp olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girdikten sonra kaçan şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı.

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