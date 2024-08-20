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        Eskişehir'de polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 04:27 Güncelleme: 20.08.2024 - 04:27
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        Eskişehir'de polisle çatışmaya giren şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler sokak mevkisinde, bir inşaattaki bekçiyi silahla yaralayan Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

        Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, orada bulunan bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, kendisine zarar verme tehditleri savurmasının ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y, 500 metre ilerideki Altıner Sokak'ta yakalandı.

        Bıçakla kendisini yaraladıktan sonra yakalanan Baran Y, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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