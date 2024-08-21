Eskişehir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası kesildi
Eskişehir'in Alpu ilçesinde, trafikte otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası uygulandı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde, trafikte otomobille drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası uygulandı.
Alpu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir aracın drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu sürücü S.B. hakkında "ehliyetsiz araç kullanmaktan", "aracın arka camında logo bulundurmaktan" ve "trafiğe açık alanda drift atmaktan" toplamda 59 bin 567 lira cezai işlem uygulandı.
Otomobilin ruhsat sahibine ise "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan" ayrıca para cezası verildi.
Öte yandan S.B'nin otomobille drift attığı anlar, MOBESE tarafından görüntülendi.
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