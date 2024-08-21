Eskişehir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası kesildi

Otomobilin ruhsat sahibine ise "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan" ayrıca para cezası verildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü S.B. hakkında "ehliyetsiz araç kullanmaktan", "aracın arka camında logo bulundurmaktan" ve "trafiğe açık alanda drift atmaktan" toplamda 59 bin 567 lira cezai işlem uygulandı.

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