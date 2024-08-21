Eskişehir'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muharrem Büyükcan (80) idaresindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Ankara kara yolunun Kanlıpınar mevkisinde şarampole devrildi.
Aracın motorunun yerinden çıktığı kazada, sürücü Büyükcan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Büyükcan, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.