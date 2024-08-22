Eskişehir Valisi Aksoy, Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Yıldırım'ı kabul etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdür Vekili olarak atanan Sadık Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Aksoy, Denizli Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Müdürü olarak görev yaparken Bakanlık oluru ile Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü makamına atanan Yıldırım'la bir süre görüştü.

Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldırım'a görevinde başarı diledi.