Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Yıldırım'ı kabul etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdür Vekili olarak atanan Sadık Yıldırım'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Vekili Yıldırım'ı kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdür Vekili olarak atanan Sadık Yıldırım'ı makamında kabul etti.

        Aksoy, Denizli Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Müdürü olarak görev yaparken Bakanlık oluru ile Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü makamına atanan Yıldırım'la bir süre görüştü.

        Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldırım'a görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede; 1 polis yaralı, 2 gözaltı
        Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede; 1 polis yaralı, 2 gözaltı
        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 2 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 2 şüpheli yakalandı
        Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Eskişehir'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Eskişehir'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin TL ceza
        Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin TL ceza
        Eskişehir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası kes...
        Eskişehir'de drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası kes...