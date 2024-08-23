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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:50
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirdiği ve zorla paralarını aldığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelilerin mağdurlara senetle borç verdiği, cebir ve şiddetle borçlarını katladığı, gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları da belirlendi.

        Zanlıların evinde ve aracında yapılan aramalarda bazı kişilerin isimlerine düzenlenmiş 8 senet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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