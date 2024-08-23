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        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polislere mukavemet ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:47
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        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polislere mukavemet ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

        Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.T.K. (25), İ.K. (21), G.H. (25) ve Ö.K. (27), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

        71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokağı'nda 21 Ağustos gecesi asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, silaha el koymak istemişti. Bazı kişilerin polise mukavemette bulunması nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilmişti. Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış, polis kalabalığı dağıtmak için anons yapmıştı. Olay sırasında bir araca binerek kaçan diğer 2 zanlı ise yapılan çalışma sonucu yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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