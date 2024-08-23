AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Büyükşehir Belediyesine "trafik altyapısı" eleştirisi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi yönetimini trafik altyapısı, yollar ve otoparklar konusunda eleştirdi.

Milletvekili Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca ilde trafiğe kayıtlı araç sayısının 354 bin 672 olarak duyurulduğunu belirtti.

Son 1 ayda bu sayıya 2 bin 938 aracın eklendiğini aktaran Hatipoğlu, "Son 25 yılda araç sayısı 6 katına çıkarken ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi yönetiminde trafik altyapısı, yollar ve otoparklar aynı hızla gelişmedi. Mustafa Kemal Atatürk, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Şair Fuzuli ve Yunus Emre caddeleri gibi ana arterler, yıllardır artan yükü taşıyamaz hale geldi." ifadesini kullandı.