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        Eskişehir'de 112 hattını meşgul eden 35 kişiye ceza uygulandı

        Eskişehir'de yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayarak meşgul ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye idari para cezası verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:53
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        Eskişehir'de 112 hattını meşgul eden 35 kişiye ceza uygulandı
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        Eskişehir'de yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayarak meşgul ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye idari para cezası verildiği bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere aramanın cezasının 2 bin 52 lira olduğu, tekrarı halinde bu tutarın 2 katının uygulandığı belirtildi.

        İl genelinde yılın başından bu yana gereksiz aramalar nedeniyle 35 kişiye toplam 77 bin 976 lira ceza verildiği aktarılan açıklamada, 112 hattının sadece acil çağrılar için kullanılması gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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