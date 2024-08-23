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        Devlet koruması altındaki gençlere yönelik futsal turnuvası Eskişehir'de başladı

        Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik düzenlenen futsal turnuvasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:12
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        Devlet koruması altındaki gençlere yönelik futsal turnuvası Eskişehir'de başladı
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        Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakım ve koruma altında olan gençlere yönelik düzenlenen futsal turnuvasının açılışı gerçekleştirildi.

        Eskişehir Valiliğinin destekleriyle İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, 8 ilden 15 ila 18 yaşlarındaki 72 sporcunun katılımıyla Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başladı.

        Takımların altışar oyuncudan oluştuğu organizasyonun ilk karşılaşmasında santra vuruşu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak tarafından yapıldı.

        Bayrak, AA muhabirine, bölgesel anlamda ilk kez düzenlenen turnuvada, devlet koruması altındaki gençlerin dostluk ve kardeşlik adına bir araya geldiklerini söyledi.

        Koruma altındaki çocukların sosyal, sportif faaliyetlerle akademik başarılarını da artırmayı hedeflediklerini belirten Bayrak, "Bütün çocukların ortak hedefi ileride başarılı, vatanına ve milletine faydalı bir birey olmak. Dolayısıyla çocuklarımızın gerçekleştirdiği her türlü faaliyet onları geleceğe daha güvenli hazırlayacaktır. Bizim de temel amacımız 8 ayrı ilde değil, büyük bir ailenin 8 ayrı odasını bu etkinlikte bir araya getirmekti çünkü çocuklarımız arasındaki kardeşlik, geleceğe yönelik duygularını pekiştirmek son derece önemli." diye konuştu.

        Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya'daki kuruluşlardan kalan gençlerin fiziksel gelişimleri ve sosyal becerilerinin artırılması hedeflenen turnuva, 26 Ağustos'taki final maçı ve kupa töreniyle sona erecek.

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